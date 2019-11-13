Uzuntepe köyünde Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyünde Mevlidi Nebi haftası kutlandı.

Uzuntepe ilk ve ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sınıf Öğretmeni Ramazan Şen yaptı. Daha sonra öğrenciler çeşitli şiir ve ilahiler seslendirdi. Uzuntepe Köyü İlk ve Ortaokulunda yapılan Mevlidi Nebi Haftası kutlamalarına Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçe Emniyet Amiri Musa Tarhan, ilçe Müftüsü Metin Kara, ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, diğer bazı kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Okul Müdürü Mazhar Aktaş, peygamber efendimizi anmak, anlamak ve anlatmak amacı ile tertipledikleri programa katılan yetkililer ile vatandaşlara teşekkür etti.

Programın sonunda katılımcılara aşure ikramı yapıldı.

ADIYAMAN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

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