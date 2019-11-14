Adıyaman'da ev hanımlarından örnek destek Köy okulundaki öğrencilere hazırladıkları yiyecekleri ikram edip kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıttılar 3 gönüllü kadın 6 yılda 39 okulun öğrencilerine yardım götürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman'da ev hanımlarından örnek destek Köy okulundaki öğrencilere hazırladıkları yiyecekleri ...

İHA

Adıyaman'da gönüllü 3 ev hanımının yardıma ihtiyacı olan köy okulu öğrencilerine yaptıkları yardımlar, öğrencilerin mutluluklarına mutluluk kattı.

Adıyaman'da ev hanımlarından örnek destek Köy okulundaki öğrencilere hazırladıkları yiyecekleri ikram edip kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıttılar 3 gönüllü kadın 6 yılda 39 okulun öğrencilerine yardım götürdü

Adıyaman’da gönüllü 3 ev hanımının yardıma ihtiyacı olan köy okulu öğrencilerine yaptıkları yardımlar, öğrencilerin mutluluklarına mutluluk kattı.
Yaklaşık 6 yıldan bu yana kendi imkanları ile aldıkları ayakkabı, elbise, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra evlerinde pasta, kek ve poğaçalar yapan Zeynep Kaya, Züleyha Çelik ve Nilüfer Akın, bu hediyeleri merkeze bağlı Toptepe Köyü Okuluna götürdü. Öğrencilerle bir süre sohbet eden gönüllü kadınlar, daha sonra getirdikleri yiyecekleri öğrencilere ikram etti. Yapılan ikramlar sonrasında öğrencilere bot, mont ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Aldıkları hediyeler karşısında mutluluklarını gizleyemeyen öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı. Güzel zaman geçiren öğrenciler, Zeynep Kaya, Züleyha Çelik ve Nilüfer Akın’a teşekkür etti.
6 yılda 39'uncu okula yardım getirdiklerini belirten Zeynep Kaya, “Öncelikle çocuklarımızla zaman geçirdik. İkramlarda bulunduk. Onlarla top oynadık, zaman geçirdik. Belirli ihtiyaçları vardı. Kırtasiye, mont, bot onları giderdik. Güzel bir zaman geçirdik 39.köy okulumuz oldu” dedi.
Çok mutlu olduklarını söyleyen öğrencilerden Arda Akkoç ise “Bot getirdiler, pasta yedik, onlara bize kırtasiye malzemeleri getirdikleri için teşekkür ederim. Eğlendik, mutlu olduk” şeklinde konuştu.
Öğretmen Hatice Nogay da, "Ev hanımları tarafından büyük bir emekle hazırlanan hediyeler çocuklarımıza verildi. Bunlarda çocuklarımızı sevindirdi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Okul Müdür Yetkili Öğretmen Erdem Arslan da yardımsever kadınlara teşekkür ederek, öğrencilerin çok mutlu olduklarını vurguladı.

ADIYAMAN

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzuntepe köyünde Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Uzuntepe köyünde Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Ramazan Kurt Taziye Evi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Ramazan Kurt Taziye Evi hizmete açıldı
Adıyaman Belediyesi kış spor okullarında yüzme kursu eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi kış spor okullarında yüzme kursu ...
TOGEM Kursiyerlerine diyabet testi yapıldı
YEREL HABERLER TOGEM Kursiyerlerine diyabet testi yapıldı
Başkan Turanlı: “7 Ayda 3 milyon 301 bin 143 lira borç ödedik”
YEREL HABERLER Başkan Turanlı: “7 Ayda 3 milyon 301 bin 143 lira ...
Trafikte memnuniyet anketi yapıldı
YEREL HABERLER Trafikte memnuniyet anketi yapıldı
Otomobil çarpan Ahmet, yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil çarpan Ahmet, yaralandı
Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi
Kaçak nargile tütünleri ile makaronlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak nargile tütünleri ile makaronlar ele geçirildi
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
Tilki nedeniyle köy karantinaya alındı Adıyaman’da tilkinin ısırdığı buzağıda kuduz çıkınca köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tilki nedeniyle köy karantinaya alındı Adıyaman’da ...
Adıyaman'da kaçak nargile tütününe 1 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kaçak nargile tütününe 1 gözaltı
Yaralamalı trafik kazası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Yaralamalı trafik kazası güvenlik kamerasında
Denediği ceketin cebinde unuttuğu cüzdanına 6 ay sonra kavuştu
YEREL HABERLER Denediği ceketin cebinde unuttuğu cüzdanına 6 ay ...
Adıyaman Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Adıyaman Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Başkan Kılınç’a ziyaret
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Başkan Kılınç’a ...
Başkan Kılınç, yapılan hizmetlerden bahsetti
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, yapılan hizmetlerden bahsetti
Adıyaman Belediyesi, şehri şantiye alanına çevirdi
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi, şehri şantiye alanına çevirdi
Yeni mezarlık çevresindeki sokaklar yenileniyor
YEREL HABERLER Yeni mezarlık çevresindeki sokaklar yenileniyor
Erbaş, Adıyaman'da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansına katıldı
YEREL HABERLER Erbaş, Adıyaman'da 'Peygamberimiz ve Aile' ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var” “Bizim geleneğimizde, bizim medeniyetimizde eşler birbirine hizmet etmeyecek mi?” “Bizim bu anlayışımızın dışında olan kesimler sürekli bağlarımızı zayıflatmaya, kötülükleri arttırmaya çalışıyor”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bir dakikalık kısa ...
Motosikletin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı
İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X