Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

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Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Yalçın idaresindeki 44 FH 641 plakalı otomobil ile Ferudun Yaşar idaresindeki 63 PY 559 plakalı minibüs, Atatürk Bulvarı Polis Evi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yalçın ile otomobilde bulunan Sacide Yalçın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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