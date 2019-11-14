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İspanya’da ‘Türk Günü’ düzenlendi

İHA

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odasının yürütücüsü olduğu "ABTürkiye Ticari Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi" kapsamında ATSO ve proje ortaklarından GTO heyeti projenin İspanya'daki ortağı Sevilla Ticaret Odasını ziyaret etti.

İspanya’da ‘Türk Günü’ düzenlendi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odasının yürütücüsü olduğu “ABTürkiye Ticari Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi” kapsamında ATSO ve proje ortaklarından GTO heyeti projenin İspanya’daki ortağı Sevilla Ticaret Odasını ziyaret etti.
Heyet, ziyaret kapsamında T.C. İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay’ın da katıldığı “Türk Günü” etkinliğinde İspanyol iş insanları ile bir araya geldi.
Sevilla Ticaret Odasına gerçekleştirilen ziyarette Oda faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi alınırken ATSO ve GTO’da kurulan “Dış Ticaret İstihbarat Birimleri” için de iyi uygulama örnekleri yerinde incelendi.
“Türk Günü” etkinliğinde konuşan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman’ın sanayi ve sektörel yapısı hakkında bilgiler verdi. Uslu, Odalar arasındaki bu birliktelikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sevilla’nın güneş enerjisi yatırımlarındaki başarısını biliyoruz. Adıyaman, Gaziantep ve Sevilla bol güneşe sahip üç kent. Bu kentlerin ortak yatırımlar ve tecrübe paylaşımı noktasında adım atabilecekleri özel alanlardan biri de güneş santralleri noktasında olabilir. Dünyada güneşin en güzel şekilde doğduğu ve battığı şehirde güneş enerjisi yatırımları için İspanyol dostlarımızı bekliyoruz” dedi.
GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ise konuşmasında 3 kardeş odanın tüm bilgi birikimlerimi ve tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşıp üyelerine destek vererek birlikte kazanacağına dikkat çekerek “İspanyol yazar Cervantes’in dediği gibi; ‘Tecrübe bilginin anasıdır’ biz de istiyoruz ki karşılıklı tecrübelerimizi paylaşalım, yeni doğacak bilgilere analık edelim. Türkiye ve İspanya’nın iki Akdeniz ülkesi. Gaziantep ve Adıyaman’ın da Sevilla kentiyle aynı paralel üzerinde yer almakta ve birçok ortak özelliğe sahibiz. Mutfak kültüründen, yaşam tarzına ve ekonomiye kadar benzerliklerimiz mevcut. Bu mevcudu katma değere dönüştürmek de bize düşüyor. Projemiz her ne kadar “dış ticaret” temelli olsa da 3 Odanın attığı imza, iki ülkenin ilişkileri ve iş birlikleri için yeni fırsatlara vesile olacaktır. Aynı paralelde buluşan bu üç güzide şehrin birbirinden öğreneceği çok şey olduğuna yürekten inanıyorum” dedi.
Böyle bir projenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceğine dikkat çeken T.C. İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay da konuşmasında biz her zaman odaların yanında olduklarını söyledi.
İki ülkenin kültürlerinin çok yakın olduğunu belirten Erginay, “İşbirliği imkanları yüksek. Bizler de bu ilişkileri kurmak için buradayız. Türkiye İspanya işbirliği konusunda Gaziantep Sevilla ortaklığı çok önemli. Projede emeği geçenleri kutluyorum” şeklinde konuştu.
Türkiye ve İspanya ilişkileri için oldukça önemli bir projenin parçası olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Sevilla Ticaret Odası Başkanı Francisco Herrero da Gaziantep ve Adıyaman ile Sevilla’nın artık kardeş şehirler olduğunu dile getirdi. Odalarında uyguladıkları dış ticaret istihbaratı çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Herrero, projenin ortak çalışmaları başka alanlarda da yapabilmenin yolunu açacağına inandığını sözlerine ekledi.
“Türk Günü” etkinliğine ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcıları Ahmet Metin Günay, Mehmet Emin Güleş, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’ın yanı sıra T.C. İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay, Madrid Ticaret Müşaviri Altuğ Leblebicier, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Koordinatörü Yasemen Korukçu ve İspanyalı iş insanları katıldı.

ADIYAMAN

14 Kasım 2019 Perşembe

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