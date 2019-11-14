Köylere kilitli parke taşı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde köy içi kilitli parke taşı döşenmesi çalışmaları devam ediyor.

Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliğince, 2019 yılı KÖYDES programı kapsamında Kırmacık, Uzuntepe ve Yarımbağ köylerinde köy içi kilitli parke taşı döşenmesi çalışmaları yapılıyor.

Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte köylerde yürütülen parke taşı döşenmesi çalışmalarını yerinde inceleyen Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, dört köyde yaklaşık 6 bin metrekare yolda parke döşendiğini ifade etti.

Kaymakam Yıldız, "Daha önceki yıllarda bir çok köyümüzde kilitli parke taşı döşenmesi yapılmıştı. Bu yıl yapacağımız çalışmalar ile birlikte köy içi yollarımızda ciddi anlamda iyileşme olacak. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız daha rahat ve temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaları belirlerken en acil ve önemli yerlerden başlıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer köylerimizde de yol yapım çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.

ADIYAMAN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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