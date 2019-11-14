Hayati İnanç, Adıyamanlılarla buluşuyor

Adıyaman Belediyesi ve Hayatımız Kitap Grubu tarafından Adıyaman’a davet edilen YazarAvukat ve TRT Program Sunucusu Hayati İnanç, Adıyamanlılarla buluşacak.

Adıyaman Belediyesi ve Hayatımız Kitap Grubu tarafından düzenlenecek olan ‘Can Veren Pervaneler’ konulu konferansa katılmak üzere Adıyaman’a gelecek olan YazarAvukat ve TRT Program Sunucusu Hayati İnanç, Adıyamanlı kitapseverlerle buluşacak.

16 Kasım Cumartesi günü saat 19.30’da Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan konferans ile ilgili bilgi veren yetkililer, usta yazarı Adıyaman’da ağırlayacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aynı gün saat 13.00’da Hayathanem Kitap Kafe de imza etkinliği düzenleyecek olan YazarAvukat ve TRT Program Sunucusu Hayati İnanç’ın vereceği konferansın ücretsiz olduğunu da söyleyen yetkililer, tüm kitapseverleri etkinliklere davet etti.

ADIYAMAN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:24

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.