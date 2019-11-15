Adıyaman’da kumar operasyonu

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince dernek adı altında faaliyet gösteren bir adrese kumar operasyonu düzenlendi.

Kent merkezinde dernek adı altında bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Operasyonda 650 TL para ile 50 Euro'ya el konulurken kumar oynatılan iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Kumar oynatan, yer ve imkan sağlayan iş yeri sahibi ile kumar oynayan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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