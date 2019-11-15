Polis, vatandaşları ‘Sessiz Katile’ karşı uyardı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlar sobadan sızan karbonmonoksit gazına karşı uyardı.

Hemen hemen her kış ayında tüm Türkiye’de yaşanılan karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri ve ölümlerinin önüne geçebilmek adına Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Polisler vatandaşlara, kış aylarında yaktıkları sobalara, uyumadan önce kömür atmamaları, soba içerisinde bulunan odun ya da kömürün tamamen yanmadan uyumamalarını, yaşanılabilecek karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinde 112 Acil Sağlık ekiplerini ve 155 Polis İmdat Hattını aramalarını, ekipler gelene kadar sobanın bulunduğu odadan yada evden dışarıya çıkarak temiz hava almalarını yada evin kapı ya da pencerelerini açarak evi havalandırmaları gerektiğini belirtti.

Polis ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için bilgilendirme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederken, vatandaşlar uyarılar ve bilgilendirmelerden dolayı polislere teşekkür etti.

ADIYAMAN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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