Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Beşkoz Köyünde odunlukta çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Beşkoz Köyünde Eyüp İn'e ait evin ahırında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yaşanılan olayı fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ahır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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