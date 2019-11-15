Adıyaman'da bedelli erbaş ve erler yemin etti

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören 14. dönem bedelli erbaş ve erler yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin törenine Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, jandarma personeli ve erbaş erlerin aileleri katıldı. Askerler Türk Bayrağı ve silah üzerine yemin etti. Asker ailelerinin heyecanlı olduğu tören sonunda başarılı erbaş ve erlere çeşitli hediyeler verildi.

ADIYAMAN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:23

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.