Köy okullarındaki öğrencilere kuaför hizmeti

Adıyaman Gülümseyen Baret Derneği anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Adıyaman Gülümseyen Baret Derneği gönüllü projeye destek veren kuaförler eşliğinde köy okullarındaki kız ve erkek çocuklarının saç bakımlarını yaptı.

Gülümseyen Baret Derneği Adıyaman’ın Besni İlçesine Bağlı Haci Halil köyünde öğrencilerini saç bakımından geçirdi. Öğrencilerin ilk kez kuaförler tarafından saçlarının bakımını ve kesimini yaptırdı.

Sıraya giren kız ve erkek öğrenciler, gruplar halinde alınarak bazılarının saç bakımları, bazılarının da saç kesim işlemleri yapıldı. İlk kez kuaförün saçlarını kestiğini ve bakımı yapılan öğrenciler çok mutlu olduklarını söyledi.

Adıyaman Gülümseyen Baret Derneği Başkanı Yaren Yıldırım yaptığı açıklamada güzel bir sosyal sorumluluk projesine katılmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, "Çocuklarımızı mutlu etmek birinci görevimiz. Burada dernek olarak çocukların yüzünü güldürdük. Çocuklarımızın saçlarını yaptık. Hem kız hem de erkek çocuklarımızın saçlarına bakım yaptık” diye konuştu.

ADIYAMAN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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