Vali polislere çorba ikram etti

Adıyaman’da ‘Huzur’ uygulaması yapan polis ekiplerini Vali Aykut Pekmez çorba ikramında bulundu.

Adıyaman’ın giriş ve çıkışlarında, umuma açık yerlerde ve bazı kavşaklarda ‘Huzur’ uygulaması yapan polis ekiplerini Vali Aykut Pekmez ve Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ziyaret etti. Uygulamaya katılan polisler ve sürücüler ile sohbet eden Vali Aykut Pekmez, daha sonra polislere çorba ikramında bulundu.

Adıyaman’ın huzur ve barış şehri olması için güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden görevlerini yaptıklarını dile getirerek, “Güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden, kar kış demeden görev yapıyorlar. Bu gün de yine huzur uygulaması yapıyoruz. Huzur uygulaması kentin giriş çıkışlarında, umuma açık yerlerde, parklarda yapılıyor. Zaman zaman bizde kendilerini ziyaret ediyoruz. Özveri ile görev yapan arkadaşlarımızla beraber olmak istedik. Çorba bahane. Polis ve jandarma arkadaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. İnşallah Adıyaman her zaman huzur kenti olarak kalacaktık. Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmasıyla bunu devam ettireceğiz. Adıyaman halkı devletine, bayrağına sahip çıkın bir millettir. Bu kentte görev yapmak bizim için onurdur. İnşallah bu kenti daha ileriye götürmek için gelimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

ADIYAMAN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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