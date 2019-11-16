Gölbaşı Kaymakamı Köksal şikayet ve önerileri dinledi

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında öneri ve şikayet toplantısı yapıldı.

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla vatandaşla buluşma ve muhtarlar toplantısı Belediye Konferans salonunda düzenlendi.

Kurum amirleri kendi birimleri hakkında muhtarlara ve vatandaşlara bilgi verdi. Mahalle muhtarlarının ve vatandaşların talep ve isteklerini dile getirdi.

Kaymakam Mutlu Köksal, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek çözüm için gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıya Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Gölbaşı Belediye Başkan vekili Mehmet Oruç, ilçedeki kamu kurumlarının müdürleri, mahalle ve köy muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ADIYAMAN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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