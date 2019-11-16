Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

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ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Ali Köse yönetimindeki 34 HD 0002 plakalı hafif ticari araç ile Hamza Dolaşkan'ın kullandığı 02 DD 431 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



ADIYAMAN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:00

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