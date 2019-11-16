Otomobilin her yerinden sigara ve çay çıktı

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da polis tarafından durdurulan bir otomobilin çeşitli bölgelerine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, AdıyamanŞanlıurfa karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobildi arama yaptı. Sürücünün şüpheli tavırları nedeniyle otomobilde detaylı arama yapan polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Teyp yuvasından otomobilin göğüs bölgesine, torpido gözünden koltuk altlarına kadar gizlenen gümrük kaçağı 205 paket gümrük kaçağı sigara, 18 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Olayla ilgili M.İ. isimli şahıs gözaltına alınarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ADIYAMAN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:23

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.