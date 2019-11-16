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Otomobilin her yerinden sigara ve çay çıktı

İHA

Adıyaman'da polis tarafından durdurulan bir otomobilin çeşitli bölgelerine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

Otomobilin her yerinden sigara ve çay çıktı

Adıyaman’da polis tarafından durdurulan bir otomobilin çeşitli bölgelerine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, AdıyamanŞanlıurfa karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobildi arama yaptı. Sürücünün şüpheli tavırları nedeniyle otomobilde detaylı arama yapan polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşırdı.
Teyp yuvasından otomobilin göğüs bölgesine, torpido gözünden koltuk altlarına kadar gizlenen gümrük kaçağı 205 paket gümrük kaçağı sigara, 18 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Olayla ilgili M.İ. isimli şahıs gözaltına alınarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ADIYAMAN

16 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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