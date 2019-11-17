Takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin takla attığı kazadan sürücü burnu kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Göl Caddesi üzerinde Umut M. idaresindeki 68 D 680 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Sürücü Umut M. kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:17

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AKŞAM 17:22

YATSI 18:41

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