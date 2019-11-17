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Adıyaman 1954 Spor:5- Fırat Üniversitesi Spor: 0

İHA

Adıyaman 1954 Spor:5- Fırat Üniversitesi Spor: 0

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Fırat Üniversitesi Spor’u 50 mağlup etti.
Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Fırat Üniversitesi Spor’u evinde ağırladı. Maçın 21. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Tugay Komşu’nun attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 10 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç, 10 tamamlandı.
Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Emre Aydoğan’ın attığı gol ile maç, 20 oldu. Maçın 58. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Fahri Eren Pamuk’un attığı gol ile maç 30 oldu. Maçta üstünlük sağlayan ve taraftarlarından da yoğun destek alan Adıyaman 1954 Spor, maçın 73. Dakikasında Emre Aydoğan’ın attığı gol ile 40 öne geçti. 2 Dakika uzatmalara gidilen maçın 89. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Doğukan Genç’in attığı gol ile maç 50 bitti. Biten maç sonrası sahaya giren davulcunun çaldığı davul ile Adıyaman 1954 Spor oyuncuları ve taraftarları yeşil saha içerisinde doyasıya eğlenerek galibiyeti kutladı. Adeta bayram havasında geçen maçı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve çok sayıda taraftar izledi.

ADIYAMAN

17 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:38
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