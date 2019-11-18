Köy okuluna eğitim desteği

Alidam Köyü Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Alidam Köyünde eğitim gören öğrencilere kırtasiye, giyim ve spor malzemesi yardımında bulunuldu.

Alidam Köyü Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, köyde eğitim gören yaklaşık 200 öğrenciye soğuğa dayanaklı mont, ayakkabı, defter, kalem ve spor malzemesi desteğinde bulundu. Yapılan yardımlarla alakalı açıklamalarda bulunan Alidam Köyü Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Bektaş, “Köyümüz şehir merkezlerine uzak ve dağlık bir bölgede bulunuyor. Köyümüzde kış ayları çok soğuk bir şekilde geçiyor. Öğrencilerimizin üşümemesi için kışlık giysi yardımında bulunduk. Ayrıca öğrencilerimizin daha iyi bir şekilde eğitimlerini tamamlayabilmeleri içinde kırtasiye ve spor malzemeleri yardımında bulunduk. Derneğimize katkıda bulunarak bu gün öğrencilerimizi sevindiren hayırseverlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Eğitime yönelik yapılan yatırımların her daim desteklenmesi gerektiğini kaydeden Kaymakam Saadettin Doğan, Alidam Köyü Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneğine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Alidam Köyü İlkokulunda gerçekleşen malzeme dağıtım törenine Kaymakam Saadettin Doğan ve ilçe Milli Eğitim Müdür Şube Müdürü İsmail Öner katıldı.

ADIYAMAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

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