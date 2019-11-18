Müdür Alan, hurma hasadını yerinde gördü

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir Trabzon hurması bahçesini ziyaret ederek yapılan hasadı yerinde gördü.

Hasat, tasnif, paketleme ve sevk işlemlerini gözlemleyen Müdür Alan, üreticiden üretimin aşamaları hakkında bilgi aldı. Müdür Alan, "Hurma üretiminde Türkiye'de 2. sıradayız. Yetiştirme alanı bakımından ise Türkiye'de 4. sırada bulunuyoruz. Geçen yıl rekoltemiz 7 bin ton iken bu yıl 7 bin 800 tona çıktı. Son yıllarda üretimde ciddi bir ilerleme söz konusu. Çiftçilerimiz üretimden çok memnun. Gölbaşı ilçesinde badem ve fıstık yerine hurma yetiştiriciliği tercih ediliyor. Çünkü pazar sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca hurmada ciddi gelir sağlanıyor. Bahçelerde üretilen hurmalar konvansiyonel olarak 3 lira, organik hurma ise kilosu 7 liradan alıcı buluyor. Çiftçilerimiz bu durumdan çok mutlu ve doğal olarak biz de mutluyuz” diye konuştu.

ADIYAMAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

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