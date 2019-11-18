Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Buruncayır köyü girişinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Mehmet Kunduracı idaresindeki 31 NZ 957 plakalı otomobil sürücüsü ile aynı istikamette gitmekte olan Çağlar Uçar idaresindeki 02 DF 502 plakalı otomobil sürücüsü ile çarpıştı.

Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Çağlar Uçar yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

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