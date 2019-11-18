Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına 5 tutuklama

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ADIYAMAN'da, polis tarafından motosiklet çaldıkları belirlenen ve gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kent merkezinde motosiklet hırsızlığı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Hırsızlıkların yapıldığı bölgelerde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, belirledikleri 12 şüpheliyi düzenledikleri operasyonlar ile yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ADIYAMAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

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