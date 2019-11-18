Görmeyen gözler kornea nakli ile görüyor

Vatandaşların korktuğu ancak basit bir cerrahi müdahale ile gerçekleşen kornea nakli ile görmeyen gözler görüyor.

‘Gözün tamamının değiştiği’ algısı nedeniyle vatandaşların kornea nakli olmaktan korktuğunu dile getiren uzmanlar, gözün tamamen değil sadece korneasının değiştiği vurguluyor.

Keratokonus’un kornea şeklinin bozulduğu ve öne doğru sivrilerek koni şeklinde çıkıntı yaptığı bir göz rahatsızlığı olduğunu belirten Göz Hastalıkları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Sevgi Karadağ, hastaların hastalık nedeniyle yaşanan kornea naklinde ciddi endişelerinin olduğunu dile getirdi.

Ayşe Sevgi Karadağ, kornea naklinde gözün tamamen değişmediğini kaydederek, “Hastalara nakil dediğimizde gözün tamamının değişeceğini zannediyorlar. Oysa ki, bir saati düşünün. Biz saatin tamamını değiştirmiyoruz. Bu saatin camını değiştiriyoruz. Biz sadece bozulmuş olan korneayı değiştiriyoruz. Cerrahi müdahale ile hasta görebiliyor.

Hastaların ameliyat öncesi çok ciddi çekinceleri oluyor. Ameliyatın zor olmadığını anlatınca rahatlıyorlar” dedi.

Kornea nakli olan Azize Turgut isimli hasta ise, “Benim 7 yaşından beri bu hastalığım varmış ben bilmiyordum. Ben herkes benim gibi görüyor sandım. Okulda öğretmenim fark etti. Sonra dayım ile birlikte hastaneye gittim. Gözümün ileri derecede Keratokonu olduğu söylediler. Düzenli olarak gözlük kullanmadım ve lise 1. sınıfta gözümden dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım. Okumayı çok seviyordum ama eğitimden geride kaldım. Çok şükür şimdi böyle bir ameliyat ile gözlerim sağlığına kavuştu. Şuan üç çocuğum var. Gözüm bozuk iken çocuğun evin içindeki eşyalarını bile bazen bulamıyordum. Eşimin desteği ile bu günlere kadar geldim. Bu ameliyatı internette görünce çok korktum. Meğer ki korktuğum gibi değilmiş” ifadelerini kullandı.

Kornea nakli olan Yıldız Avcı isimli başka bir hasta ise, “13 yıl önce gözümde sorun olduğunu öğrendim. Ameliyat olmadan önce çok mutsuz ve çok üzüntülüydüm. Her günüm ağlayarak geçiyordu. İntiharı bile düşündüm. Kornea nakli ile görmeye başladım. Ameliyat sonrası her geçen gün daha iyi görüyorum. Ameliyattan korkuyordum. Ama korktuğum gibi çıkmadı” şeklinde konuştu.

ADIYAMAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:21

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.