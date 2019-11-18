Altınşehir Mahallesi yürüyüş parkına kavuştu

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen yürüyüş parkı mahalle sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

Sosyal projelere ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, kentleşmenin en yoğun yaşandığı Altınşehir Mahallesi’ne Yürüyüş Parkı kazandırdı.

Altınşehir Mahallesi’nin güney kısmında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, içerisinde EPDM yürüyüş yolu ve yeşil alanın olduğu park tamamlanarak hizmete açıldı.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, nüfusu her geçen gün artan mahallenin, yapılan yatırımlarla daha da değerlendiğini söyleyerek, gayretli çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

ADIYAMAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

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