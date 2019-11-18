Altınşehir Mahallesinde asfalt çalışması

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Altınşehir Mahallesi’nin Kuzey kısmındaki, sokaklarda sürdürülen asfaltlama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde mahalledeki asfaltlama çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Konu ile ilgili memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

ADIYAMAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:21

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.