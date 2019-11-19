Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Adıyaman’da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Y., idaresindeki 02 JA 0262 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 E 6159 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüste bulunan Yıldız Y., ile Zeynep Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:04

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