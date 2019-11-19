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Milletvekili Tutdere, Nemrut Dağı teleferik projesini gündeme getirdi

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Nemrut'a yapılması planlanan teleferik projesini ve Adıyaman Arkeoloji ve Panorama Müzesini ve sözü verilen il kütüphanesini gündeme getirdi.

Milletvekili Tutdere, Nemrut Dağı teleferik projesini gündeme getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Nemrut’a yapılması planlanan teleferik projesini ve Adıyaman Arkeoloji ve Panorama Müzesini ve sözü verilen il kütüphanesini gündeme getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’ın Türkiye’nin kültür mirası için çok önemli. Örenli Mahallesinin SİT alanı içinde kalması nedeniyle mahallelinin yaşadığı kamulaştırma sorunu ortada. Adıyaman adeta bir açık hava müzesidir. Adıyaman, Nemrut başta olmak üzere Perre, Cendere ve diğer tarihi eserleriyle Türkiye'nin önemli kültür merkezlerinden biri. Ancak kentimiz turizm yatırımları konusunda hak ettiği yerde değil. Özellikle Perre Antik Kenti'nin sit alanında bulunan Örenli Mahallemizde yıllardan beri oradaki yapılaşmaların kamulaştırmaları yapılamadı ve burada yer altında bulunan Perre Antik Kenti'ne ait tarihi eserler gün yüzüne çıkarılamadı. Kendi oturdukları evler de sit alanında kaldığı için herhangi bir restorasyon işlemi dahi yapamamaktadırlar. Adıyaman halkı, bu konuda bakanlığınızın buraya gerekli ödeneği ayırmasını bekliyor. Nemrut Dağı'nda bir açıklama yapmış, bir raylı sistem projesi olduğunu dile getirmiştiniz. Özellikle Nemrut'un tümülüs kısmına gelen yaşlı turistler zorluk çekiyorlar. Umarız, 2020 bütçesinde bu raylı sistem için de bir ödenek ayrılır ve Nemrut'u daha çok insana açmış oluruz. Yapımı için söz verilen Adıyaman İl Halk Kütüphanesi ise şu anda boşaltıldıktan 2 yıl sonra atıl bir halde inşaatını bekliyor. Vatandaşlarımızın kullanımına açık olan kütüphane, bugün kullanılamıyor. Bütün kütüphane kiralanmış bir binaya sıkışmış durumda. Bu da kamu zararına neden oluyor. Eski müzenin yerine yapılması planlanan Adıyaman Arkeoloji ve Panorama Müzesi kaç kez ihaleye çıkılıyor ancak ödenek yetersizliği nedeniyle müzenin ihalesi yapılamadı. Şu anda Adıyaman'da yaklaşık 31 bin tarihi eser depolarda bekliyor. Bu hem ülkemiz için hem de Adıyaman'ımız için gerçekten büyük bir ayıp. Umarız, bakanlık olarak 2020 yılında Adıyaman'ı da Türkiye'yi de bu ayıptan kurtarıp müzeyi bir an evvel hayata geçirirsiniz” diye konuştu.

ADIYAMAN

19 Kasım 2019 Salı

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  • İKİNDİ 14:58
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