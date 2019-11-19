Başkan Yıldırım’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yıldırım yayımladığı mesajda, “Ülkemizin kalkınması, Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefine ulaşması ancak öğretmenlerin yetiştireceği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ile mümkündür. Vatana bu kadar büyük bir hizmet veren, anne ve babalardan sonra çocukların yetişmesinde en hayati rolü üstlenen öğretmenler şüphe yok ki sonsuz bir saygı ve şükran görmelidir.

Tarihin en eski mesleklerinden biri olan öğretmenlik, sadece insanlığın yaşı ile eşit değil aynı zamanda da en etkili ve tarihin gidişatını etkileyen işlerden biri olmuştur. Genç kuşakların yaşama hazırlanması ile beraber, geleceğin nasıl şekilleneceğini etkileme gücüne sahip olan öğretmenlik, bu nedenlerden dönem göz önünde bulunan ve önemsenen veya önemsenmesi gerektiği düşünülen mesleklerden biri olmuştur. Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarına oranla en fazla çalışan ve en düşük maaşı alan öğretmenlerimiz, baskı görmekte, sürekli değişen eğitim sistemi nedeniyle mesleki sorunlar yaşamakta, yüz binlerce öğretmenimiz de atama beklemektedir. Bu durum dahi hükumetin gençlerimize verdiği değeri açık bir şekilde göstermektedir. Bu koşullar altında dahi umutsuz olmak için hiçbir sebep yoktur. Türkiye büyük kaynakları, dinamik nüfusu ve benzersiz konumuyla her sorunu aşabilecek bir ülkedir” diye konuştu.

ADIYAMAN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:21

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.