Otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlhan Arslan idaresindeki 02 AAY 595 plakalı otomobil, AdıyamanKahta kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü sürücü İlhan Arslan ile otomobilde bulunan Bahattin Yılmaz (33) ve Barış Ferhat Fırat (18) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:39

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