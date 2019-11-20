Kaldırım taşlarını çalarken yakalandı

ADIYAMAN'da belediyenin kaldırımları yenilemek için bıraktığı kaldırım taşlarını otomobile yükleyerek çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Sümerevler Mahallesinde meydana geldi. Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezinde kaldırımları yenilemek için belirli bölgelere bırakılan kaldırım taşlarının çalındığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kaldırım taşlarını çalmakta kullanılan otomobilin M.D.'ye ait olduğunu belirledi. Ekipler yaptığı araştırmada M.D.'yi başka bir bölgede otomobile kaldırım taşı yüklerken yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce çalınan kaldırım taşları ise şüphelinin evinin bahçesinde bulunarak belediye ekiplerine teslim edildi. Polis, M.D.'yi sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.



ADIYAMAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:40

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