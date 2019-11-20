Jandarma uygulamasında uyuşturucu ve kaçak sigaralar ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, jandarma bölgesinde yapılan denetimlerde kaçak sigaralar ve uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin asayiş uygulamaları kapsamında yapılan denetimler ve çalışmalar sonucunda faili meçhul olan 3 hırsızlık olayı aydınlatılırken çeşitli suçlardan aranan 18 kişi ise yakalandı. Jandarma ekipleri aynı zamanda yine uygulamalar kapsamında 7 gram sentetik cannabinoid uyuşturucu maddesi, 18 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 80 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 18 kişiden bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:40

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