Okul sporlarında yeni dönem başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Okul sporlarında yeni dönem başlıyor

İHA

Adıyaman'da okul sporları 20182019 değerlendirme ve 20192020 Eğitim öğretim yılı planlama toplantısı yapıldı.

Okul sporlarında yeni dönem başlıyor

Adıyaman’da okul sporları 20182019 değerlendirme ve 20192020 Eğitim öğretim yılı planlama toplantısı yapıldı.
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20192020 sezonunda okul spor faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan spor bilgi sistemi okul sporları modülü hakkında beden eğitimi öğretmeni ve okul yöneticilerine seminer verildi.
Düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında geçen yılın faaliyetleri değerlendirilerek, 2019 2020 döneminde gerçekleştirilecek faaliyetler ve sistemde yapılan değişiklikler hakkında bilgiler verildi. Düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, gençlik ve spor şube müdürleri ve il milli eğitim şube müdürleri katıldı.
Türkiye genelinde spor faaliyetlerinde büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Müdür Keleş,, “2018 2019 sezonunun da ilimizde 37 farklı branşta 2300 müsabaka 2108 okul 186 kategoride 32 753 öğrencimizin spor faaliyetlere katılımını sağladık. Grup, yarı final ve final müsabakaları olmak üzere 30 ilden yaklaşık 4 bin sporcu idareci ve antrenörü ilimizde ağırlayarak şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı buldular. Bu başarıda emeği geçen tüm Beden Eğitimi Öğretmenlerimize antrenörlerimize kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Yeni dönem spor faaliyetlerinde aynı başarıyı artırmak için daha fazla çalışacaklarına dikkat çeken Müdür Keleş, “Yapılacak çalışmalarla, öğrencilerimizin Türkiye çapında önemli başarılar sağlayacağına inanıyorum. 20182019 eğitim öğretim yılının başta ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diliyoruz. Okul sporlarına daha fazla katılım sağlanması, çocuklarımızın sporla buluşması, yetenekli öğrencilerin ortaya çıkması ve bunları en iyi şekilde değerlendirilmesini temennisi içerisindeyiz. Yapılacak çalışmalarla, öğrencilerimizin Türkiye çapında önemli başarılar sağlayacağına inanıyorum.
Öğrencilerimizin akademik başarıları yanında onların beden, zihin, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı yetişmeleri için spor branşına önem vermekteyiz. Bizler ilimizde spora ve sporculara her zaman destek olabilmek ve onlara en modern tesislerde ve ücretsiz olarak hizmet verebilmenin gayreti içerisinde çalışıyoruz. İlimizde spor branşlarının marka değerini yükseltme adına her türlü katkıda bulunmaya devam edeceğiz.
20182019 Eğitim öğretim yılında yaptığınız okul sporları faaliyetlerinde gösterdiğiniz çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ederim.20192020 Eğitim öğretim yılında yapılacak okul sporları faaliyetlerinin başarılı geçmesini temenni ediyor, okul sporları organizasyonunda emeği geçen başta değerli öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.
Sezonun değerlendirilmesi ve yeni sezonun planlanmasının ardından toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

ADIYAMAN

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaldırım taşlarını çalarken yakalandı
YEREL HABERLER Kaldırım taşlarını çalarken yakalandı
Ormanlık alanda korkutan yangın
YEREL HABERLER Ormanlık alanda korkutan yangın
Jandarma uygulamasında uyuşturucu ve kaçak sigaralar ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma uygulamasında uyuşturucu ve kaçak sigaralar ...
Ara tatilde hem çobanlık yapıyor hem de ders çalışıyor
YEREL HABERLER Ara tatilde hem çobanlık yapıyor hem de ders ...
Otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı
Başkan Yardımcısı Kaçar, gönül belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi
YEREL HABERLER Başkan Yardımcısı Kaçar, gönül belediyecilik ...
Türk Eğitim-Sen’den Cumhurbaşkanı'na mektup
YEREL HABERLER Türk Eğitim-Sen’den Cumhurbaşkanı'na mektup
Adıyaman’ın zenginlikleri İstanbul’da tanıtılacak
YEREL HABERLER Adıyaman’ın zenginlikleri İstanbul’da tanıtılacak
Adıyaman Belediyesi, kaldırım işgalleri konusunda kararlı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi, kaldırım işgalleri konusunda ...
Başkan Yıldırım’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Milletvekili Tutdere, Nemrut Dağı teleferik projesini gündeme getirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, Nemrut Dağı teleferik projesini ...
Odunlukta çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Odunlukta çıkan yangın korkuttu
Şampiyon Zorti Beyler Takımı oldu
YEREL HABERLER Şampiyon Zorti Beyler Takımı oldu
Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı ...
Müdür Çelik, Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı
YEREL HABERLER Müdür Çelik, Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Uyuşturucu tacirleri kaçacak delik aradı Ormanlık alanda uyuşturucu satan 4 kişi, Adıyaman polisinin operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri kaçacak delik aradı Ormanlık ...
Altınşehir Mahallesinde asfalt çalışması
YEREL HABERLER Altınşehir Mahallesinde asfalt çalışması
Adıyaman Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri ...
Altınşehir Mahallesi yürüyüş parkına kavuştu
YEREL HABERLER Altınşehir Mahallesi yürüyüş parkına kavuştu
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Adıyaman´da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman´da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman'da trafik kazası: 5 Yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da trafik kazası: 5 Yaralı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X