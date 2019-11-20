Baraka üzerindeki tahtalar yandı

Adıyaman’da, yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan barakanın üstünde bulunan tahtalar alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesinde yapımı devam eden bir inşaat alanı yanında bulunan barakanın üst kısmında yer alan tahtalar bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Yanan tahtaları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kalıp tahtaları zarar gördü.

ADIYAMAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:40

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