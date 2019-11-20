Müdür Ergüder, çocukların Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı

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Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklar ile bir araya geldi.

Adıyamanlı çocukları makamında kabul eden Müdür Ergüder, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Çocuklara her daim büyük önem verdiklerini belirten Müdür Ergüder, çocuklara çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi. Müdür Ergüder, çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Adıyaman Emniyet Müdürlüğü olarak, geleceğin teminatı tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladıklarını vurguladı.

ADIYAMAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:40

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