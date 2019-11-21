Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.T., idaresindeki 27 BMU 27 plakalı otomobil ile H.Ç. idaresindeki 02 AAU 559 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü H.Ç., hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale edip hastaneye götürmek isterken sürücü tedaviyi ve hastaneye gitmeyi ret etti. Yaşanılan kaza sonrası polis ekiplerinin çalışmalarının ardından motosiklet ve otomobil yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:41

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