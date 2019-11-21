Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın sulama sorununu gündeme getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın sulama sorununu gündeme getirdi

İHA

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vergi sisteminde değişiklikler öngören kanun teklifiyle ilgili olarak meclis genel kurulunda söz alarak, Adıyaman'ın sulama sorunlarını dile getirdi.

Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın sulama sorununu gündeme getirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vergi sisteminde değişiklikler öngören kanun teklifiyle ilgili olarak meclis genel kurulunda söz alarak, Adıyaman’ın sulama sorunlarını dile getirdi.
AK Parti iktidarında Türkiye’nin vergileriyle inşa edilen GAP’ın hayalet projeye dönüştüğünü vurgulayarak konuşmalarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Şu anda görüşmekte olduğumuz teklifte, iktidar tarafından yanlış ekonomik politikalar sonucu ülkenin içine girmiş olduğu ekonomik krizi bertaraf etmek, bütçe açıklarını kapatmak adına yeni vergiler getiriliyor. Bu israfın faturası vatandaşa çıkarılıyor. Vatandaş hayat pahalılığıyla, zamlarla boğuşurken bir taraftan da yeni vergi yükleriyle karşı karşıya kalacaktır. Kanaatimizce, bu vergiler ve bu şekildeki vergilendirme doğru değildir.
GAP'la ilgili, iktidarınız döneminde Diyarbakır'da o zamanın başbakanı, cumhurbaşkanı GAP Eylem Planını açıklarken aynen şunu diyor, ‘Bugün burada açıkladığımız bir rapor değil, takvimi belirlenmiş, kaynağı temin edilmiş bir eylem planıdır’ aynı tarihte, 26 Mayıs 2008 tarihinde dönemin Tarım ve Orman Bakanı Mehdi Eker, ‘Devlet sözü, GAP bu kez bitecek’. Peki, tabloya baktığımızda dönemin bakanı ve başbakanı tarafından verilen bu sözler, gerçekten sahada GAP'a ilişkin tüm projeler tamamlanmış mı? GAP, hepinizin bildiği gibi, 1985 yılında başlanılan, 2005 yılında da tamamlanması öngörülen büyük bir proje ancak bu proje bugüne kadar maalesef tamamlanamamıştır. On yedi yıllık AK Parti iktidarı dönemine de bakıldığında GAP'la ilgili çalışmaların yeterli hızda yürümediği, GAP'ın ihmal edildiğini görmekteyiz.
İktidar tarafından 2018 yılı projelerin bitirilmesi için hedef olarak seçilmiş ise de 2019 Sayıştay raporlarında eylem planındaki projelerin, yüzde 20'sine hiç başlanmadığı, yine, eylem planındaki projelerin yüzde 40'ının tamamlanamadığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla iktidarınız tarafından da GAP ihmal edilmiştir. 2019 yılında projenin tamamına bakıldığında, enerji projelerinin yüzde 74'ü tamamlanmış, sulama projelerinin ancak yüzde 30'u tamamlanmıştır, bölgedeki tarım arazilerinin sadece yüzde 15'i sulanabilmiştir. GAP'taki arazileri sulayacağına tarım bakanı ve hükumet Sudan'a göz dikmiş, Sudan'dan arazi kiralıyorlar. Ben buradan, milletin kürsüsünden çağrıda bulunuyorum, Sudan'da işiniz yok. Sudan'da arazi kiralayacağınıza, gelin, Samsat Ovası'nı sulayın, gelin, Diyarbakır Ovası'nı sulayın, gelin, Şanlıurfa'yı, Kilis'i, Gaziantep'i sulayın. Burada binlerce dönüm, binlerce hektarlık arazi sizi bekliyor. Buradaki arazileri vatandaşımıza kazandıralım, tarıma kazandıralım, ürün çeşitliğini artıralım; ülkemize ekonomik anlamda büyük katkılar sağlasın.
Adıyaman, tabir yerindeyse, GAP'ın ‘A’sıdır. GAP kapsamındaki diğer iller ihmal edilmiş, Adıyaman, GAP kapsamında olmasına rağmen, tamamen yok sayılmış. On yedi yıllık AK Parti iktidarı döneminde GAP kapsamındaki sulama projeleri tamamlanamamıştır, pompaj sistemleri yapılamamıştır. Adıyaman'daki tarım arazilerinin yüzde 89'unda halen kuru tarım yapılmaktadır, arazilerin sadece yüzde 19'u sulanabilmektedir. Barajlar, kanallar, hiçbirisine başlanamamıştır ve AK Parti iktidarı Adıyaman'ı unutmuştur.
Bugün Adıyaman'da, suyun kenarında benim çiftçim kuru tarım yapmaktadır. Harran Ovası'ndaki çiftçi 2 ürün kaldırıyor, Adıyaman çiftçisi hala klasik sistemde arpa ve buğday üretiyor. Bu, gerçekten, 2019 yılında Adıyaman'a ve Türkiye'ye yakışmayan bir tablodur. Biz Adıyaman'da da, GAP kapsamındaki bütün illerde de artık bu projelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Halkın talebi de budur. Artık israf projelerine, rant projelerine kaynak aktaracağınıza gelin, halkı ve ülkeyi kalkındıracak GAP gibi projelere kaynak ayırın diyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman’da, bahar havası yaşanıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da, bahar havası yaşanıyor
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman’a eroin sokmak isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Adıyaman’a eroin sokmak isterken yakalandılar
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Okul sporları bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Okul sporları bilgilendirme toplantısı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman’da, “Kitap Günleri” başlıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da, “Kitap Günleri” başlıyor
‘Lena, Leyla ve Diğerleri’ yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER ‘Lena, Leyla ve Diğerleri’ yoğun ilgi gördü
Kavşaklar rengarenk oldu
YEREL HABERLER Kavşaklar rengarenk oldu
“Narko Rehber” Besni’de
YEREL HABERLER “Narko Rehber” Besni’de
Müdür Ergüder, çocukların Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı
YEREL HABERLER Müdür Ergüder, çocukların Dünya Çocuk Hakları Gününü ...
Baraka üzerindeki tahtalar yandı
YEREL HABERLER Baraka üzerindeki tahtalar yandı
Tekeri patlayan kamyonet takla atıp şarampole uçtu
YEREL HABERLER Tekeri patlayan kamyonet takla atıp şarampole uçtu
Okul sporlarında yeni dönem başlıyor
YEREL HABERLER Okul sporlarında yeni dönem başlıyor
Kaldırım taşlarını çalarken yakalandı
YEREL HABERLER Kaldırım taşlarını çalarken yakalandı
Ormanlık alanda korkutan yangın
YEREL HABERLER Ormanlık alanda korkutan yangın
Jandarma uygulamasında uyuşturucu ve kaçak sigaralar ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma uygulamasında uyuşturucu ve kaçak sigaralar ...
Ara tatilde hem çobanlık yapıyor hem de ders çalışıyor
YEREL HABERLER Ara tatilde hem çobanlık yapıyor hem de ders ...
Otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı
Başkan Yardımcısı Kaçar, gönül belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi
YEREL HABERLER Başkan Yardımcısı Kaçar, gönül belediyecilik ...
Türk Eğitim-Sen’den Cumhurbaşkanı'na mektup
YEREL HABERLER Türk Eğitim-Sen’den Cumhurbaşkanı'na mektup
Adıyaman’ın zenginlikleri İstanbul’da tanıtılacak
YEREL HABERLER Adıyaman’ın zenginlikleri İstanbul’da tanıtılacak
Adıyaman Belediyesi, kaldırım işgalleri konusunda kararlı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi, kaldırım işgalleri konusunda ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X