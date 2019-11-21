Adıyaman’da, bahar havası yaşanıyor

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Kasım ayında olunmasına rağmen Adıyaman'da hava sıcaklıklarının artması üzerine aileler parklara akın etti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Güneşli havayı gören vatandaşlar parklarda otururken, çocuklar da oyun alanlarını dolduruyor. Park ve çay bahçelerindeki vatandaşlar, kış mevsiminde güneşin tadını çıkarıyor. Güneşli havada dışarı çıkarak nefes almanın sevincini yaşayan çocuklarda parklardaki salıncak ve oyun gruplarında eğlenme fırsatı buldu.

ADIYAMAN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:20

YATSI 18:39

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