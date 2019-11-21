Taciz şüphelisi şahıs yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'da, tacizci olduğu iddia edilen bir şahıs vatandaşların kovalamacası sonucu yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre Mara Mahallesi 1311 Nolu Sokak içerisinde bulunan park içerisinde yaşı küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen A.D., isimli şahıs ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Çıkan kovalamaca Adıyaman Il Jandarma Komutanlığına kadar sürdü. Burada yakalanan taciz şüphelisi, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:20

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.