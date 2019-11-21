Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlarda gramaj denetimi yaptı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek fırınlarında gramaj denetimi yaptı. Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde belirlenen kurallara uymayan işyerine yasal işlem uyguladı.

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden zabıta müdürlüğü yetkilileri, “Yaptığımız denetimlerde gramaj kurullarına uymayan işyerlerine gerekli uyarılarda ve işlemlerde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de denetimlerimiz aralıksız devam edecek” diye konuştu.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise zabıta müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

ADIYAMAN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:41

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