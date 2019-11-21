Hastanenin kuyusunda kullanılacak kabloyu çaldılar

ADIYAMAN'da, hastanenin su ihtiyacını karşılamak için açılan su kuyusundan su çekecek olan dalgıç pompasını çalıştırmak için kullanılacak 8 bin lira değerindeki 150 metre kablo, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, öğlen saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hastanenin su ihtiyacını karşılamak için açılan su kuyusunun yanına konulan dalgıç pompasını çalıştırmakta kullanılacak olan 150 metre uzunluğundaki elektrik kablosunu çalarak kaçtı. Öğle arasından sonra çalışma alanına gelen işçiler, kablonun olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Gelen polis, çevrede çalışma yaparak, 8 bin lira değerinde olduğu öğrenilen kabloyu çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



ADIYAMAN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:20

YATSI 18:39

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