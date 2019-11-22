Sokak ortasında ayağından vuruldu

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ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde yaşayan Cevdet Yeşilçayır, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından ayağından tabancayla vurularak, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Cevdet Yeşilçayır (48) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi, yanında taşıdığı tabancayı çekip, Cevdet Yeşilçayır'ı ayağından vurdu. Saldırgan kaçarken Yeşilçayır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor.



ADIYAMAN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:42

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