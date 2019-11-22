Eşini ve babası şehit olan köy korucusu saldırıya uğradı

Adıyaman’da, eşini ve köy korucusu babasını teröre şehit veren eski köy korucusu, üvey kardeşinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yaylakonak Köyünün Çimenke Mezrasında 19882001 yıllarında köy koruculuğu yapan Gaffari Altungül, 1994 yılında terör örgütü PKK’nın kendi evine yapmış olduğu silahlı saldırı sonucunda kendisi yaralanmış eşi Sultan Altungül ise o olayda şehit olmuş. Yaşanılan olaydan 1 yıl sonra 1995 yılında kendisi gibi aynı bölgede köy koruculuğu yapan babası Memet Altungül ise terör örgütü PKK’nın yapmış olduğu silahlı saldırıda şehit oldu. 2001 Yılına kadar köy koruculuğu yapan 57 yaşındaki 7 çocuk babası Gaffari Altungül, daha sonra Adıyaman merkeze yerleşti. Aradan geçen yılların ardından şehit edilen eski köy korucusu Memet Altungül’den Gaffari Altungül ve 9 kişiye Çimenke Mezrasında bulunan 2/B’li arazi kaldı. Toplam 9 kişinin hak sahibi olduğu iddia edilen 8 dönümlük arazi nedeniyle 9 kişi arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Önceki gün bir taziyeye katılmak üzere Yaylakonak Köyü taziye evine giden eski köy korucusu Gaffari Altungül, iddiaya göre 9 kişinin hak sahibi olduğu arazinin tamamına el koymak isteyen üvey kardeşi M.A’ya, “O arazide benim ve birçok kişinin hakkı var. O araziye o şekilde sahiplenemezsin” demesi üzerine taziye evi içerisinde saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığını iddia eden Altungül, babasının şehit olmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kardeşine verdiği tabancanın dipçiğiyle de başına vurulduğunu söyledi.

Altungül, “Eşimi ve babamı terör örgütü PKK’ya 1994 1995 yıllarında şehit verdim. Babamızdan bizlere kalan 2/B’li 8 dönüm araziye üvey kardeşim M.A., el koydu. O arazide 9 kişinin hakkı olduğunu söylemem üzerine bana taziye evi içerisinde saldırdı. Beni dövüp darp etti. Babamızın şehit olmasından dolayı kendisine ruhsatlı bir tabanca verilmişti ve o tabancanın dipçiğiyle başıma vurdu. Onun darbeleri sonucunda yaralandım hastaneye kaldırıldı. Jandarmaya gerekli ifadelerimi verdim kendisinden sonuna kadar şikayetçiyim. İlgililerinde gerekli işlemleri yapmasını istiyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:19

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.