ATSO 2. Adıyaman Tanıtım Günlerinde stant açtı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Yenikapı etkinlik alanında Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

Adıyaman'ın tanıtımına büyük önem veren ATSO, tanıtım etkinlikleri ve fuarlardaki yerin almaya devam ederken, etkinlikle alakalı konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, stantlarına gösterilen ilgi ve alakadan dolayı oldukça memnun olduklarını söyledi.

Başkan Uslu konuşmasında, Adıyaman “Emperador Mermerini” Yenikapı’da tanıttıklarını, Adıyaman’da kurulması planlanan Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte mermerin Adıyaman’da mamül olarak satılacağını ve bunun Adıyaman ekonomisi için önemli bir yatırım olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Uslu, “Öncelikle bu güzel ve büyük organizasyonda emeği geçen Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfına teşekkür ediyorum. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak İstanbul Yenikapı’da standımızı kurduk. Gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Burada Adıyaman’ımız ekonomisi için önem arz eden başta mermerimiz olmak üzere kentteki sanayi ürünleri ve kültürümüzü de tanıtmaya çalıştık. İnşallah bu etkinlik Adıyaman için güzel dönüşlere sahne olacak” diye konuştu.

Dört gün sürecek olan etkinliklerde ATSO, Adıyaman'ın eşsiz doğası, turizmi, sanatı, sosyal ve kültürel hayatı ve sanayisini her yönüyle ziyaretçilere tanıtacak.

ADIYAMAN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:42

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