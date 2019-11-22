Gölbaşı ilçesinde motosiklet hırsızı tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde M.M.,'ye ait plakası olmayan motosikleti çaldığı iddia edilen M.H., isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, polis merkezinde tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:42

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