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Gölbaşı ilçesinde motosiklet hırsızı tutuklandı

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gölbaşı ilçesinde motosiklet hırsızı tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde M.M.,'ye ait plakası olmayan motosikleti çaldığı iddia edilen M.H., isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, polis merkezinde tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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