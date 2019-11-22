Otomobile tren çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yük trenin çarptığı otomobil içerisindeki sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Düzbağ kasabasına giden İ.B idaresindeki 46 ZD 079 plakalı otomobil sürücüsü Gölbaşı Karaburun köyü içerisinde bulunan hemzemin geçitten geçmek isterken Adana istikametinden Malatya istikametine giden S.M., isimli makinist idaresindeki yük treni çarptı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN
22 Kasım 2019 Cuma
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