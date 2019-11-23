Kadın ve Gençlik Merkezinde ‘Öğretmenler Günü’ etkinliği

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi’nde ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliklere Çinli takı tasarımcısı Yu Ling de katıldı.

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezleri’nde eğitim veren eğitmenler için düzenlenen programda, tüm öğretmenlerin günü kutlandı. Fatih Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Korkut, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi müdür yardımcıları, Adıyaman Belediyesi birim müdürleri, Kadın ve Gençlik Merkezi Koordinatörü Yasemin Delibaş ile eğitmenler katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi Koordinatörü Yasemin Delibaş, öğretmenlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyerek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Korkut ise yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin peygamber mesleği olduğunu söyleyerek, “Öğretmenlik mesleği hiçbir meslekle kıyaslanamayacak öneme sahiptir” dedi.

Son olarak söz alan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgi ise öğretmenlerin ülkenin kahramanları olduğunu dile getirerek, “Geleceğimize yön veren öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından video gösterimi ve Kadın ve Gençlik Merkezi Bayan Harfane Grubunun seslendirdiği şarkılarla devam eden program sonunda yetkililer, Kadın ve Gençlik Merkezlerinde eğitim veren hocalara çiçek ve kursiyerler tarafından hazırlanan hediyeleri takdim etti. Programa Çinli takı tasarımcısı Yu Ling de katıldı.

Program, çiğköfte ikramıyla sona erdi.

ADIYAMAN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

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