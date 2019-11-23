Haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı

Adıyaman’da, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan yakalanma kararı bulunan 5 kişi yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
ADIYAMAN
23 Kasım 2019 Cumartesi
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