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Başkan Dağtekin’den, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

İHA

Başkan Dağtekin’den, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.
Mesajında tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik eden Başkan Dağtekin, her bir öğretmenin kendileri için özel ve ülkenin geleceği adına bir umut olduğunu dile getirdi. Başkan Dağtekin, “Gönüllerimizde her daim müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimizin emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşümüzü azimle sürdüreceğiz. İltifata değil de marifete tabi olma hayali ile bu mesleğe ilk adımı attık. Elbette bu kutsal mesleği icra ederken, Adıyaman’ımızdaki eğitimin ve eğitimcilerin sorunlarını da her zaman kendimize dert edindik. Bilhassa öğretmenlerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne öncülük etmek için Eğitim BirSen ve MemurSen’in Adıyaman kurucu başkanlığını yaparak, sendikal faaliyetlerimizle eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarını en aza indirmek için tüm meslektaşlarımla mücadele ettik. Bu vesile ile kendisi de aynı zamanda öğretmen olan, büyük bir medeniyetin fikir işçisi, şair, en önemlisi yerli ve milli Müslüman aydın sıfatlarını mezceden, MemurSen ve Eğitim BirSen kurucu lideri merhum Mehmet Akif İnan üstadımızı da rahmetle yad ediyorum. Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden öğretmenlerimizle ne zaman karşılaşsam hasretle, özlemle ve gururla sizin meslektaşınızım diyorum. Ayrıca bu onurlu mesleğin bir diğer güzel yanı ise; tüm hayat planlamasını öğrencilerinin geleceğine yön vermeye adamış birisi olarak, ne zaman ki öğrencilerimle karşılaşsam tarifi imkânsız bir heyecan duyarım. Zira muhabbet, sevgi ve misyon çerçevesinde bakıldığında öğretmenöğrenci arasındaki bağ ilelebet devam eder.
AK Partimiz kurulurken önce insan parolası ve insanı yücelt ki devlet yücelsin düsturuyla yola çıktık. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, insana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek bizim nazarımızda kutsaldır. Bu anlayışla en fazla yatırımı eğitime yaptık, eğitimi her şeyin önünde tuttuk. Eğitimcilerimize, öğretmenlerimize özel önem atfettik. Özellikle öğretmenlerimizin hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik ciddi adımlar attık. Bundan sonrada öğretmenlik mesleğinin itibarını daha da arttıracak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle fedakarca, cefakarca, özveriyle gayret gösteren Adıyaman’da ki tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN

23 Kasım 2019 Cumartesi

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