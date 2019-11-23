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Suriyelilere yönelik yardım kampanyası başlatıldı

İHA

Adıyaman'da Suriyeli vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlatıldı.

Suriyelilere yönelik yardım kampanyası başlatıldı

Adıyaman'da Suriyeli vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlatıldı.
Başlatılan yardım kampanyasıyla alakalı Demokrasi Parkında basın açıklaması yaparak bilgi veren İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, "Adıyaman sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman üniversitesinin paydaşı olduğu “Sen değilsen kim Bugün değilse ne zaman’’ temalı yardım kampanyası başlattık. Suriyeli kardeşlerimiz için başlattığımız kampanya valilik onayı alınmıştır. Savaşın başlangıcından bu yana hem Suriye içerisinde yerinden edilen hem de ülke dışına göçen mültecilerin mağduriyetlerini gidermek için çalışmalar yapıyoruz. Barınma, giyim, eğitim, sağlık, gıda gibi insani ihtiyaçların karşılanması için gerçekleştirilen yardımlar, koordinasyon merkezlerimiz aracılığıyla Suriye halkına ulaştırılıyor. Yaptığımız kalıcı eserlerle mağdur Suriyeliler üzerindeki savaşın yıkıcı etkisini hafifletmeye çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz projelerle 2019 yılında 9.2 milyon kişiye yardım ulaştırdık. Savaşın en büyük göçü yaklaşıyor milyonlarca kardeşimiz sadece insani yardımlarla hayatta kalmaya çalışıyor. Savaşın 9. yılında tüm yardımlar durma noktasına geldi" dedi.
Yardım çağrısında bulunan İzci, "Haydi Adıyaman her gün bombalanan Suriye’ye bomba değil yardım yağsın kardeşlerimize yardım edecek bir tek sen varsın, diyoruz. Bu kampanyamız 17 OCAK 2020’ye kadar devam edecek olup yardımları İHH Adıyaman Şubesine veya 0 546 242 06 02 nolu telefona, nakdi yardımları ise kampanyaya ait TR51 0001 0016 7879 7841 9050 04 Nolu Ziraat bankası hesabına yatırabilirler” diye konuştu.

ADIYAMAN

23 Kasım 2019 Cumartesi

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