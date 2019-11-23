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“Değişen dünya ve gençlik” konulu konferans yapıldı

İHA

Adıyaman Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın konuşmacı olarak katıldığı, "Değişen Dünya ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

“Değişen dünya ve gençlik” konulu konferans yapıldı

Adıyaman Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın konuşmacı olarak katıldığı, “Değişen Dünya ve Gençlik” konulu konferans düzenlendi.
Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu’ndaki konferansa Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Sayad Kocahan, Üniversite akademik ve idari personelleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferans öncesinde Adıyaman Üniversitesi Rektörlük makamını ziyaret eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış ile bir araya geldi.
“Değişen Dünya ve Gençlik” konulu konferansta özellikle gençlere kişilere ve olaylara pozitif yaklaşma tavsiyesinde bulunan Tarhan, “Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Hayatımızda ne kadar olumsuzluklarla karşılaşırsak karşılaşalım veya çevremizde ne kadar kötü insan olursa olsun pozitif düşünme bizleri olaylara ve kişilere tüm bunlar bizleri yıldırmamalıdır. İnsan ilişkilerimizde güven endeksli ilişkiler oluşturalım. Çünkü en etkili para birimi ve insanın en önemli sermayesi güvendir. Avrupa devletleri sömürgecilik ve endüstri devrimiyle zenginleşirken, Osmanlı İmparatorluğu akli ilimler dediğimiz matematik, mantık, astronomi ve felsefe gibi alanları medreselerde okutmayı bıraktı. Eleştirel düşünceyi toplumdan uzaklaştırınca bilim de uzaklaşıyor, çünkü eleştirel düşünmeyi uzaklaştırmakla insanları düşünmekten ve sorgulamaktan da uzaklaştırıyorsunuz. 18. yüzyıldan itibaren akli ilimlerden uzaklaşan toplumumuzda din ilimleri ile fen ilimlerini de ilk defa o dönemde ayırmaya başlamışız. Oysa bize öğretilen ve emredilen şeyi, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış düsturunu unutmamalıyız. Dini ilimlerle fen ilimlerini sentezleyebilmeliyiz. İnsanlarda bir adalet geni yok ama adalet le ilgili bir genetik kodlamanın olduğu muhakkak. Özellikle gençlerle iyi iletişim kurmada onlara karşı adil olmayı ve buyurgan yaklaşımlarda bulunmaktan kaçınmayı denemeliyiz. Gençlerde bir özgürlük beklentisi var, onun için değişen dünya ile birlikte gençlere seçenek sunarak özgür alanlarını genişletmeliyiz. Kadına şiddetin temelinde de özgürlük beklentisi içinde olan kadının erkek ile çatışması yatmaktadır. İnternete ayrılan zaman ile birlikte zihinsel uğraşlardan uzaklaşıldığını ve özellikle gençlerin yaşam aktivitelerini internetin ciddi anlamda bozduğunu söyleyebilirim. Bu tehlikenin farkına varmalı ve buna göre hayatımıza yön vermeliyiz” diye konuştu.
Konferansın ardından Tarhan’a Adıyaman Üniversitesinde adına dikilmiş fidanın sertifikası Rektör Yardımcısı Kırılmış tarafından takdim edildi.

ADIYAMAN

23 Kasım 2019 Cumartesi

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