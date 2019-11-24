Narkotik köpeği Miro toprağa gömülü uyuşturucu buldu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda, narkotik köpeği Miro tarafından toprağa gömülü uyuşturucu bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan bir ikamete uyuşturucu operasyonu yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpeği Miro’da yer aldı. İkamet içerisinde yapılan aramalarda bir şey bulunmazken ikamet bahçesinde narkotik köpeği Miro tarafından toprağa gömülmüş 2 kilo 450 gram toz esrar bulundu. Uyuşturucu maddesine el konulurken konuyla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:44

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